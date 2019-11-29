Başkan Alemdar: "Sakaryaspor için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Cumhur Genç'i ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Genç, önemli bir sorumluluk üstlendiklerini ve tüm Sakaryalıların desteğiyle bu yükün altından kalkacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Yusuf Alemdar, “Şanlı Sakaryasporumuzu eski günlerine kavuşturmak için önemli bir görev alan başta Kulüp Başkanımız Sayın Cumhur Genç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Elinizi çok büyük bir taşın altına soktunuz. Yapılan planlama ile en kısa zamanda istenen hedefe varılacağına inanıyoruz. Biz de geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşeni yapacağız. Birlik ve beraberlikle aşılamayacak engel yoktur” dedi.