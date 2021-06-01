Başkan Alemdar: “Serdivan'da 2021 asfalt yılı olacak”

Gündem maddelerinin tamamının oybirliği ile kabul edildiği meclis toplantısında, 4 madde görüşüldü. Devam eden asfalt çalışmalarının ilçe geneline yayılması amacıyla Başkan Yusuf Alemdar, İller Bankası'ndan alınacak kredi konusunda yetkilendirildi. Serdivan'ın birlikte yaşamın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, Serdivan'da mevcut kardeşlik ikliminin yerel yönetimlerden başlayarak tüm sokaklarda yaşatıldığını vurguladı.

Başkan Alemdar, “Serdivan'da böyle yaşanabiliyorsa bu hemşehrilerimiz sayesindedir. Bu paylaşımlarda onların emeği yadsınamaz. Bizim ayrıştırmalar, ötekileştirmelerle kaybedecek vaktimiz yok, biz yüzyıldır bir arada huzur içinde yaşıyoruz. Bizim odağımız hep hizmet oldu. Altyapı çalışmalarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Şimdi sıra Serdivan'ı mahalle mahalle, sokak sokak asfaltlamaya geldi. Serdivan'ın merkezi ile sınırda yer alan köylerinin aldıkları hizmetin aynı olması bizim en büyük önceliğimiz. Bu hayalimizi gerçekleştirmemiz için bana yetki veren, Serdivanlılara hizmet etmenin mutluluğunu birlikte yaşadığımız değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yaz sonunda Serdivan'da asfaltlanmamış çıkmaz sokak bile kalmayacak” diye konuştu.