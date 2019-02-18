Başkan Alemdar: "Serdivan'da gönül ve yardımlaşma köprüsü kurduk"

32 Evler Mahallesi'nde site sakinleriyle bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla sohbet etti.

Serdivan'da bugüne kadar projelerle hareket ettiklerini ve vatandaşların huzuruna her zaman somut çalışmalarla çıktıklarını belirten Alemdar, yeni dönemde de önemli projeleri hayata geçirerek Serdivan'ın adını Türkiye'ye duyuracaklarını söyledi. Serdivan Belediyesi'nin 10 yılda sosyal belediyecilik noktasında örnek projelere imza attığını dile getiren Yusuf Alemdar çalışmalar hakkında site sakinlerine bilgi verdi.

Sosyal Belediyecilik kapsamında 2011 yılında Serdivan Kart Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, “Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz projemizde ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kurduk. Bunu yaparken gelenek ve göreneklerimize bağlı kaldık. Veren el alan eli bilmesin diyerek hayata geçirdiğimiz projemizde, Serdivan'da yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliklerini yaşatarak, yarınlara taşımaya gayret ettik. Hayırsever vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında kurduğumuz bu sağlam gönül ve yardımlaşma köprüsünü hamdolsun bugüne kadar diri tuttuk ve büyüttük. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket ederek yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Alemdar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra temel hizmetler noktasında da önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Darboğaz Deresi çevresinde gerçekleşen rekreasyon projesine de değindi. 32 Evler, Bahçelievler ve Kemalpaşa Mahallelerini kapsayan ve 27 bin 500 metrekare alanda hayata geçen Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesiyle bölgeye estetik bir görünüm kazandırdıklarını belirten Başkan Alemdar, aynı zamanda bu projeyle Serdivan'daki aktif yeşil alanlara bir yenisini daha kazandırdıklarını söyledi.

Alemdar, düzenleme çalışmaları ile Darboğaz Deresi'ni basit bir kanal olmaktan çıkardıklarını ifade ederek; yürüyüş, dinlenme, spor ve yeşil alanların yanı sıra diğer tüm fonksiyonları ile Darboğaz Deresi'nin 7'den 70'e herkese doğayla iç içe vakit geçirebileceği, yeni bir sosyal donatı alanı olarak hizmet verdiğini belirtti. Site sakinlerinden gelen talep ve önerileri de değerlendiren Alemdar, bugüne kadar hayata geçen her hizmetin altında kendilerine güvenen ve destek olan Serdivanlı vatandaşların imzası olduğunu dile getirerek, bundan sonra da katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ve yeni projeleri yine 7'den 70'e tüm vatandaşlarla birlikte Serdivan'a kazandıracaklarını söyledi.