Başkan Alemdar: “Serdivan'da hizmet vatandaşlarımızın ayağına geliyor”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Beşevler ve Kızılcıklı Mahallesi'ne misafir oldu.

Toplantılarda; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Teşkilatı SKM Başkanı Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları da yer aldı. İlk olarak Beşevler Mahalellesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, AK Parti'yle birlikte Türkiye'de belediyecilik anlayışının değiştiğini, ülkenin çöpten, çukurdan ve çamurdan arındırıldığını vurguladı.

Başkan Alemdar, “Biz de kendi ölçeğimiz dahilinde, 2009'dan bugüne insan odaklı hizmetler hayata geçirdik. Vatandaşlarımız birimler arasında gezerek vakit kaybetmesin diye Kentbank uygulamamızı devreye sokarak hizmeti ayağa getirdik. Bugün belediyemize gelen her vatandaşımız misafir gibi karşılanarak, işlemlerini çay eşliğinde hızlı bir şekilde sonuçlandırabiliyor. Bizim belediyecilik anlayışımız; sizlerin de çok iyi bildiği gibi hizmet odaklı ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancında olan bir belediyeciliktir. Tabi, burada asıl olan bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimizin artarak devam etmesidir. İnşallah sizlerin de teveccühüyle bu çalışmalarımızı daha da geliştirip, üzerine yenilerini de ekleyerek Serdivanımız ve hemşehrilerimiz için daha kaliteli hizmetler gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girdiklerini hatırlatarak, “Ruhen zaten birlikte olduğumuz bir yapıyı, bu milletin bekası için bir kez daha resmileştirerek yine karşınızdayız. Hepimiz biliyoruz ki; Yusuf Başkanımız ve meclis üyelerimiz Serdivanımızdaki hizmet çıtasını yukarılara taşıyarak insanlarımızın yaşam kalitesini arttırdı. Biz bu ekibin önümüzdeki dönem çok daha güzel çalışmalar ortaya koyacaklarından eminiz. Sizlerden bu ittifaka en güzel desteği vermenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Beşevler'deki kahve toplantısının ardından Kızılcıklı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Alemdar'ı mahalle sakinleri coşkuyla karşıladı. Kızılcıklı Mahallesi'nde kendilerine yapılan bu sıcak karşılamadan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Alemdar, “Buradaki içten karşılama yaptığımız hizmetlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunun bir işaretidir. Gayemiz Serdivanımızı sizlerle birlikte geleceğe en güzel şekilde taşımak. Merkez mahallelerimizdeki hizmetlerimizi, en uç mahallelerimizde de hayata geçiriyoruz. 2009'dan bugüne köy yollarımız dahil 515 kilometre uzunluğunda yolu asfalt ile yeniledik. İnşallah daha güzel hizmetleri Serdivan'ın her noktasına ulaştırmaya, hemşehrilerimize gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.