Başkan Alemdar: “Üniversite kenti Serdivan'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Serdivan Belediyesi, Mısırlı Öğrenci Birliği'nin düzenlediği programa ev sahipliği yaptı.

Serdivan Belediyesi Kongre Salonunda düzenlenen programa, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ve konuk öğrenciler katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri üniversite kenti Serdivan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Alemdar, eğitim için Mısır'dan şehrimize gelen öğrencilere de Serdivan Belediyesi olarak kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.