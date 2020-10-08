İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Alemdar: “Üniversite kenti Serdivan'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Serdivan Belediyesi, Mısırlı Öğrenci Birliği’nin düzenlediği programa ev sahipliği yaptı.

Serdivan Belediyesi, Mısırlı Öğrenci Birliği'nin düzenlediği programa ev sahipliği yaptı.


Serdivan Belediyesi Kongre Salonunda düzenlenen programa, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ve konuk öğrenciler katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri üniversite kenti Serdivan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Alemdar, eğitim için Mısır'dan şehrimize gelen öğrencilere de Serdivan Belediyesi olarak kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.