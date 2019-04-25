Başkan Alemdar üniversite öğrencilerine misafir oldu

Sakarya'da özel bir erkek yurduna misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yerel yönetimlerin görevlerini ve sorumluluklarını öğrencilerle paylaşan Alemdar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları vizyon projelerle birlikte turizm, sağlık, spor ve sanatta marka haline gelen Serdivan'ı Türkiye'de örnek kentler arasına taşıyacaklarını ifade etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve eğitim gördükleri bölümler hakkında bilgi alan Başkan Alemdar, “Bizim bütün çabamız, çektiğimiz tüm sıkıntılar sizin gibi ufku ve vizyonu açık gençlerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı ortamlarda yetişerek bu millete hizmet etmesini sağlamak. Şu an bu salonu dolduran tüm öğrencilerimizin gözünde bu ışığı görüyorum. İnşallah bizim ilerlediğimiz hizmet yolunda sizler daha da güzellerini yapacaksınız” dedi.

Öğrencilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Başkan Alemdar, hayatta başarılı olmanın temel kuralının; verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, “En iyi insan görevini en iyi yapandır. Tüm bilgi ve birikimini kullanarak görevini en iyi şekilde yerine getiren insan hayatta mutlaka başarılı olur. Bizler, üstleneceğiniz sorumluluklarla birlikte sizin bir hikaye yazmanızı bekliyoruz aslında. Bu hikayedeki tüm kelimeler sizi ve dolayısıyla bu ülkenin geleceğini başarıya götürecek anahtar kelimeler olacak” diye konuştu.