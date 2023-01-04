Başkan Alemdar: “Vatandaşımızla iç içeyiz”

Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, önceki gün de Beşköprü Mahallesi'ndeydi. Yatsı namazı sonrası Balkan Camii cemaati ile bir araya gelen Başkan Alemdar, daha sonra kahvehane ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'in de katıldığı kahve toplantısında konuşan Başkan Alemdar, “Fırsat buldukça mahalle mahalle dolaşarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hem çalışmalarımızı yerinde inceliyor, hem de eksiklerimizi tespit ediyoruz. Vatandaşımızla buluşup hasbihal etmek, onların dilek ve temennilerini dinlemek, onların sıcak ve de samimi sohbetine dahil olmak bize güç ve motivasyon sağlıyor. Bizim siyasetimizin temelinde insan var. Her şey insanımızın refah ve mutluluğu için” dedi. Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini de kaydetti.