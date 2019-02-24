Başkan Alemdar, Yukarıdereköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Yukarıdereköy Mahalle Muhtarı İlyas Köseoğlu ile birlikte Yukarıdereköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra devlet yatırımları noktasında da Serdivan'ın, önemli kazanımlar elde ettiğini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, bu kapsamda Başkan Yusuf Alemdar'ın, merkezinden en uç noktasına kadar her mahalleye aynı gayretle ve samimiyetle, ayrım yapmaksızın hizmet ulaştırmaya çalıştığının altını çizdi. Gönül Belediyeciliği kavramının önemine vurgu yapan Başkan Alemdar ise, 1994' te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan bu hizmet anlayışını, 2009'dan bugüne Serdivanda vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirirken tanıştı. Bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tüm Türkiye'ye yayılarak milletimizin gönlünde taht kurdu. Bu kapsamda 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Mahalle Gönüllüleri ve Yaşlı Destek Hattı projelerimiz de, Gönül Belediyeciliğinin örneklerinden sadece birkaç tanesidir” ifadelerini kulandı.

Serdivanda sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Alemdar, “Serdivanımızda, sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek, talep ve önerilerini yerine getirmeye çalıştık. Bu noktada tüm kamu kurumları ve STK'larımızla da uyum içinde çalıştık. Sizlerin de teveccühü ile inşallah 31 Mart'tan sonra da gönüllerde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.