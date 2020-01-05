İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte yemek yedi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında belediye şantiyesine ziyarette bulundu. Belediye personeli ile öğle yemeği yiyen Başkan Babaoğlu, çalışanlarla aynı kuyrukta sırasını bekleyerek yemeğini aldı. Personel ile birlikte yemek yiyen Babaoğlu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Babaoğlu personele teşekkür ederken, “Biz çok büyük bir aileyiz” diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.