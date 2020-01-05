Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında belediye şantiyesine ziyarette bulundu. Belediye personeli ile öğle yemeği yiyen Başkan Babaoğlu, çalışanlarla aynı kuyrukta sırasını bekleyerek yemeğini aldı. Personel ile birlikte yemek yiyen Babaoğlu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Babaoğlu personele teşekkür ederken, “Biz çok büyük bir aileyiz” diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.