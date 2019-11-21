Başkan Babaoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Turgut Babaoğlu, ekiplerin çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi. Yoğun bir şekilde alt ve üst yapı çalışması yürütülen bölgede ekiplerden bilgiler alan Başkan Babaoğlu, “Tırcılar Kooperatifi ve Özel Eğitim Okulu önünden geçen bu ana yolda ekiplerimiz tarafından çalışmalar başladı. Yağmur suyu hatları tamamlanan caddede zemin iyileştirmeleri-sağlamlaştırmaları yapıldı. SASKİ ile koordineli bir şekilde yapılacak çalışma neticesinde kanalizasyon hatları da tamamlanacak. Tüm çalışmalar bitince asfaltlama başlayacak” dedi.

Babaoğlu, “Burada kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 400 metre uzunluğunda bordür, 280 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde trafik yolu ve 2 metre genişliğinde kaldırım yapılmaktadır. Bin 70 metrekaresi tır parkı olmak üzere toplamda 6 bin 60 metrekare asfalt atılacak. Bölgede alt ve üst yapı anlamında hiçbir sorun kalmayacak. Yağmur suyu, kanalizasyon, kaldırım ve asfaltlama çalışmaları ile büyük bir sorunu daha çözmüş olacağız” diye konuştu.

Bölgede sorunun çok büyük olması nedeniyle kapsamlı bir proje hazırlandığını anlatan Babaoğlu, “Tüm kurumlarla işbirliği içinde bölgeye yaptığımız yatırımın uzun yıllar vatandaşımıza hizmet vermesini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.