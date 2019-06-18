Başkan Babaoğlu, “Hendek'te öncelik hemşehrilerimizin memnuniyeti”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatlarıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda adımlar atıyor.

Mahallelerde hizmet seferberliği başlarken, ekipler ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son iki günde Hacıkışla, Kocaahmetler ve Dikmen Mahallelerinde tarla ve mevcut yollarda düzenleme başlarken, Kurtköy mahallesinde şenlik alanı bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca moloz yığınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaparken, birçok bölgede kaldırım, genişletme ve yenileme başlatıldı.

Hendek'te vatandaşların talepleri ve önceliklerinin çalışma prensiplerinde esas olduğunu söyleyen Babaoğlu, “Hendek'te vatandaşın talepleri ve memnuniyeti bizim için her şeyden üstündür. Nerede hangi sorun varsa, ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz. Başlattığımız hizmet seferberliğinde Hendek'imizin daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İlçe genelinde birçok alanda sihirli dokunuşlara imza attıklarını ifade eden Başkan Babaoğlu, “Eksikliklerimizi bir bir tespit ediyoruz. Seçim öncesinde ne söz verdiysek her birini yerine getiriyoruz. Vizyonumuzla hedeflerimize adım adım ilerlerken, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışından ödün vermiyoruz. Her görüşü çok önemsiyor, değer veriyoruz. Hendek'in bütün değerleri ve dinamikleriyle istişare ediyoruz” diye konuştu.