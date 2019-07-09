Başkan Babaoğlu hentbolcuları uğurladı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Amasya'da düzenlenecek olan Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılacak olan 1954 Hendekspor Kulübü sporcularını uğurlayarak başarılar diledi.

1954 Hendekspor Kulübü hentbol takımı, 10-15 Temmuz tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Amasya'ya gitmek için yola çıkacak olan hentbol takımı ile bir araya gelerek şampiyona için moral verdi. 1954 Hendekspor Kulüp Başkanı Koray Oral, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin çocuklarıyla geleceğe ve hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'na takımımıza verdiği desteklerden dolayı çocuklarımız ve velilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

1954 Hendekspor Kulüp Spor Koordinatörü Murat Yiğit geleceğimizin teminatı olan gençleri, en iyi şekilde eğitmek için çıkmış oldukları bu yolda hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. 1954 Hendekspor Kulübü, Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un misafiri olacak. Hendek'te her branşı destekleyeceklerini ve yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması için çaba göstereceklerini söyleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “ Hentbol takımı, görüyorum ki kendilerine yakışan başarılara imza atıyor. Bu takım önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bir numarası olacaktır. Şu an takımın tek ihtiyacı başarıya inanmak. Amasya'dan başarı ile döneceğinize inanıyoruz” diye konuştu.