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Başkan Babaoğlu, “Herkesi spor yapmaya davet ediyorum”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 1954 Hendek Spor Kulübünün düzenlediği, ‘Sağlıklı yaşam için spor yapalım’ etkinliğine katıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 1954 Hendek Spor Kulübünün düzenlediği, ‘Sağlıklı yaşam için spor yapalım' etkinliğine katıldı.


1954 Hendek Spor Kulübü tarafından Selman Dede Mesire alanında, ‘Sağlıklı yaşam için spor yapalım' etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Hurşit Koray Oral, Genel Koordinatör Murat Yiğit ve yönetim tarafından organize edilen etkinliğe, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sporcular ve aileleri katıldı. Program sabah koşusu ile başlarken, kahvaltı ve sporcuların veli toplantısı ile son buldu. Programa katılarak ailelerle birlikte etkinlikte yer alan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ailelere spora verdikleri önem nedeniyle teşekkür etti.


Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını dile getiren Başkan Babaoğlu, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız diyoruz hep. Spor çocuklarımızın sadece fiziksel gelişimi için değil, geleceğe hazırlamakta da bize yardımcı olmaktadır. Bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren 1954 Hendek Spor yönetimini tebrik ediyorum. Hep birlikte yüksek sesle sağlıklı yaşam için spor yapalım diyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

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