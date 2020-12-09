Başkan Babaoğlu, koronayı yendi

Test sonuçlarının pozitif olmasından sonra ailesi ile karantinaya girerek tedavi altına alınan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tedavisinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Babaoğlu paylaşımında, “Korona virüs tedavim tamamlandı ve ailemle birlikte çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Hastalığım sürecinde dualarını eksik etmeyen, arayan ve mesajlarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerken, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.