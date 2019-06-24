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Başkan Babaoğlu: "Milli sporcularımıza güveniyoruz"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Polonya’da gerçekleştirilecek olan U15 Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası öncesi Hendek’te kamp yapan sporcuları ziyaret etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Polonya'da gerçekleştirilecek olan U15 Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Avrupa Şampiyonası öncesi Hendek'te kamp yapan sporcuları ziyaret etti.


U15 Küçük Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli takımı, Avrupa Şampiyonasına Hendek'te hazırlanıyor. Kamp yapan milli takım sporcularını ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sporculara başarılar dileyerek onlara moral verdi. Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Turgut Babaoğlu, “Sizleri Hendek'te ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Hendek'in bir spor kenti olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz” dedi.


Başkan Babaoğlu, “Sporun her alanında kendini kanıtlamış bir Hendek var. Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize çok güveniyoruz” diye konuştu.

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