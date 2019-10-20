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Başkan Babaoğlu, Sakarya Nehri'ne düşen kişilerin ailelerine sabır diledi

Sakarya Nehri’nde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşerek 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda nehirde kaybolan 45 yaşındaki Murat Diler’i arama çalışmaları sürüyor.

Sakarya Nehri'nde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşerek 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda nehirde kaybolan 45 yaşındaki Murat Diler'i arama çalışmaları sürüyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını inceledi ve ailelere sabır diledi.


Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Bozören Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde yaşayan Halil Tosun (52) ile Murat Diler (45) balık tutmak için tekne ile nehre açıldı. Nehre açılan Tosun ve Diler'in teknesinin bir süre sonra alabora olması sonucu 2 kişi suya düşerek kayboldu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile 7 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve bir kurtarma botu olay bölgesine sevk edildi. Yaşanan olay sonrası nehirden çıkarılan Halil Tosun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Murat Diler'i arama çalışmaları ise gece geç saatlere kadar devam etti. Çalışmaların devam ettiği bölgeye gece saatlerinde gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Ailelere görüşen Başkan Babaoğlu, jandarma ve AFAD'tan bilgi alarak, ailelere sabır diledi.

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