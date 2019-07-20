Başkan Babaoğlu sıkıntıları Vali Ahmet Nayir'e iletti

Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'te yaşanan doktor sıkıntısını gündeme getirdi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Sağlık ve eğitiminin yanı sıra projelerin ele alınarak Hendek'in sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada, Başkan Turgut Babaoğlu'na Vali Nayir'e ilçeyle ilgili bilgiler verdi. Görüşmenin ana konusunu ise Hendek Devlet Hastanesinde yaşanan doktor sıkıntısı oluşturdu. Hendek halkının doktor yetersizliğinden dolayı yaşadığı mağduriyetleri Nayir'e aktaran Babaoğlu, sağlıkta yaşanan sorunun acilen giderilmesinin önemine değindi.

Mağduriyet var

Detaylı bilgileri Nayir ile paylaşan Babaoğlu, “Sağlık en önemli konuların başında geliyor. Hendekli hemşerilerimiz doktor yetersizliğinden dolayı mağdur oluyor. İlçemizin uzman doktor eksikliğinin giderilmesini bekliyoruz. Devletimizin gereğini yapacağına olan inancımız tam” diye konuştu. Babaoğlu, Hendek Devlet Hastanesi'nin D-100 ile TEM Otoyolu arasında olması nedeni ile de bölge de meydana gelebilecek trafik kazaları için de ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti. Sağlık görüşmesinin ardından Hendek'te düzenlenecek olan 2 büyük organizasyonu gündeme getiren Babaoğlu, Vali Nayir'i bu etkinliklere özel olarak davet etti. 26 Temmuz Cuma günü Kick Of Kings Türkiye-Almanya Şampiyonlar Ligi organizasyonun Bayraktepe'de, 24-27 Ekim tarihleri arasında ise Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarının Hendek Ticaret Merkezi'nde yapılacağını belirten Babaoğlu, bu organizasyonların ilin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Gözler hendek'te

Daha önce yapılan Türkiye-Fransa müsabakasının 128 ülkede canlı yayınlandığını anımsatan Babaoğlu, “Binlerce vatandaşımız Bayraktepe'de düzenlenen uluslararası organizasyona şahitlik etti. Dünya Hendek'i seyretti, Sakarya'yı izledi. ” dedi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Hendek Belediyesi, Sakarya Ticaret Borsası ve ilgili kurumlar tarafından düzenlenen fuarda ise geçen yıl 61 bin kişiyi ağırlandığını anımsatan Babaoğlu, “Bu yıl ikincisi yapılacak olan fuara en az 100 bin katılım bekliyoruz” diye konuştu. Babaoğlu, “Üreticiyle tüketicinin buluşması ticaretin gelişmesi adına çok önemlidir. Bölge ve ülke geneline hitap eden fuar organizasyonlarına hitap eden fuar organizasyonları hedefliyoruz. Bu manada sizlere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye, Borsa Başkanımız Adem Sarı'ya, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm ilgili kurumların değerli temsilcilerine teşekkür ederim. Hendek fuarcılık konusunda örnek ve değişilmez bir ilçe olacaktır. Kazanan Hendek, kazanan Sakarya olacak. Sakarya'da yaşayan ve çevre illerde bulunan vatandaşlarımızın, ‘Haydi Hendek'e gidelim diyeceği sosyal ve kültürel alanda sıçrama yapmış, yatırım ve projeleriyle fark yaratan Hendek hayalimiz var” dedi.

Gereği yapılacak

Vali Nayir ise Başkan Babaoğlu'na teşekkür ederek, “Hendek Devlet Hastanesinde eksik kadrolar doldurulacak. İdari ve teknik bütün eksiklikler tespit edildi. Çözümü noktasında gereği yapılacak” dedi. Vali Nayir, Hendek'te düzenlenecek olan boks ve fuar organizasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek, “Kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunan, marka değerini arttıran bu tip organizasyonları değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.