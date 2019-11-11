Başkan Babaoğlu, sporcular ve aileleriyle bir araya geldi

Hafta sonu sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Babaoğlu, Hendek Belediyesi Karate Spor kulübünün başarılarından gurur duyduklarını söyledi. Kulübün milli sporcu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Nurkan Kayacık bünyesinde sayısız başarılar elde ettiğine vurgu yapan Başkan Babaoğlu, tüm sporculara başarılar dileyerek antrenörlere teşekkür etti

Destek sürecek

Hendek Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Turgut Babaoğlu, “Sporun her alanında sayısız başarılar elde eden bir Hendek var. Bu bizim için gurur verici. Sporun branşında desteklerimizle gençlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. Karate kulübünün bu zamana kadar 53 milli sporcu yetiştirdiğine vurgu yapan Başkan Babaoğlu, dünya çapında alınan başarıların büyük bir gurur olduğuna dikkat çekti. Ailelerle ve sporcularla yapılan buluşmanın ardından Bababaoğlu, sporcular ve aileleri fotoğraf çekildi.