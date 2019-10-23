Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz”

2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere fabrikaların sahipleri ve yöneticileri ile görüşen Başkan Babaoğlu, çalışmalar, istihdam durumu ve yatırımlar konusunda bilgiler aldı. Görüşmelerde ayrıca Hendek, belediye çalışmaları, istihdam ve ekonomiyle ilgili genel değerlendirmeler yapıldı.

İş dünyasının ülkenin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Babaoğlu, “Üreterek istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarına ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. İş dünyamızla ve fabrikalarımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren fabrikaların ilçemizle daha fazla entegre olup, ekonomik anlamda Hendek'i kapsayan bir ivme yakalamak istiyoruz. Daha çok istihdamın yanı sıra Hendek'te şehir ekonomisine daha fazla katkı sunan bir ortam oluşmasını istiyoruz” dedi.

Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını beklediklerini dile getiren Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimizin iş sahibi olup evlerine ekmek götürebilmeleri adına her türlü adımı atıyoruz. İstihdama paralel olarak Hendek ve Sakarya için daha fazla ne yapabiliriz buna bakıyoruz. İş dünyamızın lokomotif gücüyle hep birlikte geleceğimizi planlıyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınmanın temellerini atıp ortak akıl doğrultusunda ilerleyeceğiz” diye konuştu.