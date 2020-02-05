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Başkan Babaoğlu, yenilenen Uludere Park hakkında bilgi verdi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Uludere Park Sosyal Tesislerinde başlatılan yenileme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Babaoğlu, “Ekiplerimiz ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilecek şekilde Uludere Park Tesisleriyle ilgili yeni bir proje hazırladı. Modern mimari ve görüntüsüyle herkesin beğeneceği bu projemizi uygulamaya başladık ve kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. 10 dönüm arazi içindeki 560 metrekarelik tesis binası tamamlandığında, yeşilin gölgesinde görsel bir güzellik kazandırılmış olacak. Uludere Park yeni projesiyle bölgenin çehresini değiştirecek. Tesis içinde genişletme, mutfak ve lavabo kısımlarında yenilemeler yapılıyor. İç ışıklandırmalar ve bina dizaynı ile Uludere Park Tesisleri şehrimize çok yakışacak” dedi.


Yapılacak çevre düzenlemelerine değinen Babaoğlu, “Çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri piknik alanları özel bölümlerle burada hizmete sunulacak. Ayrıca yenilenecek oyun parkları, yürüyüş alanları ve eşsiz manzarasıyla Uludere çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bu düzenlemeler sonrasında Uludere Park Tesisleri Hendek'in cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

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