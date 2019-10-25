Başkan Babaoğlu'ndan Barış Pınarı gazisine geçmiş olsun ziyareti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş'ı baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Suriye'nin El-Bap şehrinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine baba ocağında devam edilen Uzman Çavuş Kumaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan Babaoğlu, “Rabbim vatan toprağı için canını hiçe sayan tüm polisimizi ve askerimizi korusun” dedi.

Vatan size minnettar

Gazi Kumaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler alıp, ailesi ile sohbet eden Başkan Babaoğlu, “Faruk kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Terör koridorunu yok ederek, barış ve huzuru tesis etmek için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Faruk Kumaş başta olmak tüm tedavisi süren gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milleti olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız” diye konuştu.