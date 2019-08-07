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Başkan Babaoğlu'ndan eğitime destek

Hendek Belediyesi tarafından, 150 öğrencinin eğitim gördüğü Akova İlkokulu’nun bahçesi çocuklar için yeniden düzenlenerek 800 metre kare kilit parke döşendi.

Hendek Belediyesi tarafından, 150 öğrencinin eğitim gördüğü Akova İlkokulu'nun bahçesi çocuklar için yeniden düzenlenerek 800 metre kare kilit parke döşendi.


Akova Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 150 öğrencinin eğitim gördüğü Akova İlkokulu'nun bahçesi Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Çocukların yağmur, çamur ve tozdan korunması, sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için 800 metre kilit parke çalışmasına başlanarak kısa sürede tamamlandı. Öğrenci velileri yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.


Eğitime destek olmayı belediye olarak görev bildiklerini ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Özel ve ayrı bir önem verdiğimiz alanlardan birisi, çocuklarımızın geleceğe hazırlayan eğitim yuvalarımız olan okullarımızdır. Çocuklarımızın başarısında, eğitim gördükleri ortamın niteliği çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Okullarımızı modern bir görünüme getirerek, çocuklarımızı daha temiz, sağlıklı ve kaliteli bir öğretim görmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sağlıklı donanımlı ve düzenli ortamda eğitim görmeleri en büyük haklarıdır” dedi.

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