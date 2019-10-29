İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Babaoğlu'ndan Fener Alayına davet

Hendek Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yılında Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar Fener Alayı düzenlenecek.

Hendek Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yılında Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar Fener Alayı düzenlenecek.


Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Fener Alayı ile son bulacak. Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıp, Cumhuriyet sergisi açan Hendek Belediyesi kutlamalar kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü düzenleyecek. Hendek Saat Kulesi önünden saat 18.30'da başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Dev Türk bayraklarının açılacağı Cumhuriyet yürüyüşü sonunda coşku meydanda devam edecek.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ülkeminin birlik ve bütünlüğe her zamankinden fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bağımsızlığından taviz vermeyen Türk Milletinin, işgalcilere karşı verdiği kurtuluş mücadelesiyle küllerinden adeta yeniden doğuşunun nişanesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Geleceğimiz için sınır ötesinde canı pahasına mücadele eden kahramanlarımıza bu özel günde Hendek olarak büyük bir mesaj gönderelim istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bayraklarıyla birlikte bu yürüyüşe davet ediyorum.Herkesi saat 18.30'da Saat Kulesi önüne bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.