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Başkan Babaoğlu'ndan yerli oto mesajı

Türkiye’nin yerli otomobiliyle gurur duyduklarını söyleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, milli sorumluluk gereği TOGG satışa çıktığı andan itibaren belediye araç filosunda yerini alacağını söyledi.

Türkiye'nin yerli otomobiliyle gurur duyduklarını söyleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, milli sorumluluk gereği TOGG satışa çıktığı andan itibaren belediye araç filosunda yerini alacağını söyledi.


Türkiye'nin Otomobilinin tanıtılmasının ardından modeli, özellikleri ve duruşuyla tüm herkesi kendine hayran bıraktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından ülkemize kazandırılan Türkiye'nin ilk otomobili elektrikli oluşu, sıfır emisyon ve teknolojisiyle dikkat çekti. TOGG 2022 yılında pazara çıkmaya hazırlanırken, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı.


Başkan Babaoğlu, “Herkesi kendine hayran bırakan ve bizleri gururlandıran Türkiye'nin yerli otomobili TOGG satışa çıktığı andan itibaren makam aracımız başta olmak belediyemiz filosunda yerini alacak. Hendek Belediyesi olarak milli sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Yerli otomobil Hendek'e çok yakışacak” dedi


Babaoğlu ayrıca, “Yerli ve milli Türkiye'nin otomobili vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Haklıyız, gururluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Asaleti duruşunda gizli” diyerek Atatürk'ün, 'Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur” sözünü hatırlattı.

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