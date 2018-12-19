Başkan Dişli, Bilgi Evi'nde çocuklarla vakit geçirdi

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilgi Evini ziyaret eden Başkan Dişli, Bilgi Evi öğretmenlerinden kurslarla ilgili bilgi aldı. Bilgi Evinde gitar dersi alan öğrencilerle sohbet eden Başkan Dişli, öğrencilerden gitar dersinde öğrendiklerini çalmalarını isteyerek, çalmış oldukları müziği dikkatle dinledi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Dişli, çocukların dersler dışında mutlaka kendisine uğraşacak bir sosyal faaliyet bulması gerektiğini ifade etti. Öğrencilerle kısa kısa sohbetler yapan Başkan Dişli, öğrencilere çok kitap okumalarını ve bilime önem vermelerini istedi.

Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi'ne olan talebin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Dişli, “Çeşitli alanlarda açtığımız kurslarda çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Bilgisayar gibi ana derslerin dışında Müzik Kursu, Resim, Akıl Oyunları gibi kurslarla çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor” dedi.