Başkan Dişli, çalışmaları inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievi'nde yapılan inşaat çalışmalarını inceledi.

Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievi bünyesinde devam eden inşaat çalışmalarını gezen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, çalışmalarla ilgili Bilgi İşlem Müdürü Ersin Kıroğlu'ndan bilgi aldı. Başkan Dişli ,inşaatı devam eden hizmet binasının eğitim amaçlı kullanılacağını ifade ederek, “Belediye olarak her zaman eğitime öncelik verdik ve eğitimin her zaman yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Burada çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak güzel projelere imza atılacak. İstiyoruz ki; bilgisayar, telefon ve tablet başında saatlerini geçiren gençlerimiz teknolojiyi daha faydalı işlerde kullanmalarına öncülük etmek” dedi.