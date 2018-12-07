Başkan Dişli Güneşler Lisesi'ni makamında ağırladı

Güneşler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müşerref Sezgin ve beraberindeki heyet, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Güneşler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müşerref Sezgin, okullarına yaptıkları spor sahası ve çeşitli desteklerinden dolayı Başkan Dişli'ye çiçek ve plaket verdi. Başkan Dişli'nin okul ihtiyaçlarında hiçbir zaman kendilerini geri çevirmediğini ifade eden Sezgin, "Başkanımız bu güne kadar okulumuzun tüm ihtiyaçlarında bize destek oldu bugün de Başkanımıza teşekkür amaçlı biz ziyarette bulunmak istedik” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, eğitimin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Okullar bizim okullarımız. Burada okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Yerel yönetimler olarak eğitime imkanlar ölçüsünde elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.