Başkan Ekrem Yüce, ‘Genç Ticaret Köprüsü' projesinin ödül törenine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Genç Ticaret Köprüsü' projesinin ödül törenine katıldı.

Gerçekleşen ödül törenine, Vali Ahmet Hamdi Nayir, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Programda Başkan Yüce, sunumlarda 2. olan öğrenciye ödülünü takdim ederken, Genç Ticaret Köprüsü projesi dolayısıyla katılım gösteren herkesi tebrik etti. Ödül töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Bilgi çağının anahtarı verimliliktir. Bize düşen eğitim çağında ve sonrasında en doğru olanı en doğru zamanda yapmaktır. Gelecek mutlaka girişimcilerin omuzları üzerinde yükselecektir. Projeye katılan kardeşlerimizin ülkemize ve dünyaya hayırlı hizmetler sunmalarını diliyorum. Bilgi çağının anahtarı verimliliktir. Ne iş yapıyorsak yapalım bu işin sonucu hep verimlilik olmalıdır. Bütün çalışmalarımızda ölçülebilirliği örnek almalıyız. Bugün en silik yazı en kuvvetli hafızadan güçlüdür. Bu dünyada en büyük güç bilgidir. Elimizdeki bilginin ve ölçünün en doğrusu olduğunun sağlamasını yapmak zorundayız. Bize düşen eğitim çağında ve sonrasında en doğru olanı en doğru zamanda yapmaktır. Gelecek mutlaka girişimcilerin omuzları üzerinde yükselecektir. Girişimciler risk alan insanlardır. Genç ve enerjik yapıya sahiptirler. Burada sunum yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ben onları misafir olarak değil ev sahibi olarak görüyorum. Sakarya sadece Sakarya da yaşayanların değil tüm Sakarya'yı sevenlerin memleketidir” dedi.