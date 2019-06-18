Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine katıldı.

Törende öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Yüce, öğrencilerin başarılarının daim olmasını diledi. Programa Vali Ahmet Hamdi Nayır, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Eski Valisi Mustafa Büyük ve çok sayıda aile katıldı.

Öğrencilerin mezuniyetini büyük bir memnuniyet ile tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Bugün bizim için tarihi günlerden bir tanesidir. Evlatlarımız büyük bir heyecanla mezun oluyorlar. Hem hüzünlüler hem de sevinçliler. Bende 45 sene önce Adapazarı İmam Hatip Okulu'ndan sizler gibi diploma almanın heyecanını yaşadım. İnşallah bu sevgi, bu azim, bu muhabbet ilelebet devam edecektir. İşte bugün bu güzel tabloyu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel duygularla mezuniyet gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mezun olan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.