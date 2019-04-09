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Başkan Ekrem Yüce: “Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü kutlu olsun”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi’nde konuk etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet personelini Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti.


Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlik için davetiye takdim eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensuplarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden ve Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutlayan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı tebrik ediyorum” dedi.


İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Başkan Yüce'ye günün anısına çiçek takdim etti.

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