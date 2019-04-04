Başkan Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Protokolünü Ağırladı

Erenler Belediye Başkanlığı görevini devralan Fevzi Kılıç'a tebrik ziyaretleri kapsamında İlçe protokolü Başkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a tebrik ve hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Erenler İlçe protokolü Başkan Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Gerçekleşen ziyarete, Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut, İlçe Müftüsü Harun Bayraktutar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ayhan Ersoy, İlçe Muhtar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ile beraber Kaymakamlık birim müdürleri ve vakıf yönetimi katıldı.

Ziyarette İlçe Kaymakamı Karabulut, “Fevzi Kılıç uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Belediye Başkanlığı görevinde kendilerine başarılar diliyorum. Başkanımızın geçmiş zamanlarda aldığı görevleri layıkıyla yerine getirdiği gibi yeni görevini de layıkıyla yerine getireceğine kalben inanıyorum. Cenab-ı Allah'tan dilediğim yeni görevin Başkanımıza hayırlı olmasıdır. Biz Kaymakamlık olarak her zaman yanındayız. İnşallah birlikte uyum içerisinde çalışacağımıza inancım tamdır” dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, “Ziyaretlerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Salih Karabulut'a, ilçemizin kurum müdürlerine ve muhtarlar derneği başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah el birliği ve istişare ile uyum içerisinde ilçemiz adına hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diyerek İlçe Kaymakamı Karabulut ve beraberindekilere teşekkür etti.