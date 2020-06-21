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Başkan Fevzi Kılıç'tan babalar günü ziyaretleri

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Babalar Günü kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Babalar Günü'nde ilçede ziyaretlerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şehit ve Gazi babaları başta olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladığını ifade eden Başkan Kılıç, “Şehit asker babası Sabri amcamızı, Gazimiz Ali abimizi, ilçemizin kıymetli büyüklerinden Hüseyin ve Şerafettin abilerimizi evlerinde ziyaret ederek Babalar Günlerini tebrik ettik. Şehit ve gazi babalarımız başta olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü' kutlu olsun” dedi.

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