Başkan Işıksu, ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi projesini yerinde inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun yeni dönem projeleri arasında yer alan ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi projesinde ihale süreçleri tamamlanmış ve yer teslimi yapılmıştı. Gelinen süreçte saha çalışmaları da başladı. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Güneşler'e kazandırılmakta olan çok amaçlı yerleşkede başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işıksu, “Adapazarı'mızı çok seviyor ve her alanda vatandaşımızın teveccühüne layık çalışmaları birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de, ilçe başkanımız, başkan yardımcımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla Güneşler'imizde başlattığımız çok amaçlı yerleşke çalışmamızı yerinde inceledik. İnşallah bölgedeki hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projemizi hızla neticelendireceğiz. Pazar yeri, taziye evi, düğün salonu, etkinlik (kına, nişan) salonu, bebek bakım odası ve çocuk oyun alanını içeren çok amaçlı yerleşkeyi Adapazarı'mıza kazandırıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.