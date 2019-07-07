Başkan Işıksu: “Adapazarı'nı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız”

Dükkanları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Işıksu, esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Adapazarı'nın bu şehrin ruhu ve merkezi olduğunu söyleyen Başkan Işıksu, “Son hafta içerisinde Çark Caddesi, Yuvam Sokak, Dar Sokak, Yenicamii ziyaretlerimizde esnafımızla, hemşehrilerimizle buluştuk, meselelerimizi, dertlerimizi konuştuk. Adapazarı, bu şehrin ruhudur, merkezidir. Adapazarı bizim için çok değerli. Hepimizin gözbebeği. Bugün de ticaretin bir diğer noktası, Katlı Pazar'dayız. Eminim ki hemşehrilerim bana hak verecekler. Adapazarı çok güzel ve bereketli bir şehir, Adapazarı güzelliğini, sıcaklığını, bereketini hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Her şeyi konuşmaya, tüm meseleleri mercek altına almaya devam edeceğiz, etmeliyiz” dedi.

Çalışmalarındaki ana gündemlerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuma, geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlama, bunlar bizim ana gündemlerimiz olmaya devam edecek. Israrla vurguluyoruz. Adapazarı'nı biz hemşehrilerimizle, esnafımızla, ticaret erbabımızla, tüm kesimlerimizle, milletimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.