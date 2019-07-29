Başkan Işıksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu ile Ankara'da buluştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden ile birlikte AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz daha sonra Işıksu ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi. Başkan Işıksu son olarak İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e misafir oldu.

İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İller Bankası Genel Müdürü Büyük ile yapılan görüşmeler sonrası Adapazarı'na müjdeler peş peşe geldi. Bir süredir gerçekleşen çalışmaların sonuçlandığını duyuran Yavuz, “Milli Emlak arazilerinin ADA Meydan ve Yenikent Sosyal Tesis ve Çok Amaçlı Pazaryerleri için tahsisi, 11 mahallede imar planı için kamu yararı uygunluk kararının onayı ve Eski Türk Ticaret Bankası'nın bir kısmının TOKİ'den alınarak Adapazarı Belediyemize tahsisinde sonuç alıyoruz. İnanıyorum ki Mutlu Başkanımız projelerini hızla hayata geçirecek. Adapazarı'nı daha güzel günler bekliyor” dedi.

İlgili Bakanlıklar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını duyurarak Adapazarı'na müjdeler veren Ali İhsan Yavuz, “Yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonucunda Adapazarı Belediyemizin projesi olan ADA Meydan için Milli Emlak'a ait olan 1173 metrekarelik arazi belediyemize tahsis edildi. Yine Yenikent'te yapılacak olan Mutlu Başkanımızın projesi Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Sergi ve Pazar Alanları için uygun olan arazinin Milli Emlak'tan tahsisini de gerçekleştirdik. Adapazarı'nda 11 mahallemizde imar planlarına başlamak için kamu yararı uygunluk kararının onayını da kısa sürede almış olacağız. Şehir merkezinde eski Türk Ticaret Bankası'nın 159 metrekarelik kısmını da TOKİ'den alarak Adapazarı Belediyemize Müze için kazandırmak istiyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Gerçekleştirilen görüşmede alınan güzel sonuçlar ve yakın ilgi için Bakan Kurum'a teşekkür eden Ali İhsan Yavuz, “Şehrimizi çok yakından ilgilendiren bu çalışmalara gösterilen hassasiyet ve alınan hızlı sonuçlar için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Mutlu Başkanımız projelerini hızla hayata geçirecek. Bizler de her zaman olduğu gibi desteğimizi devam ettireceğiz. Adapazarı'nı çok daha güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a verdikleri müjdeler için teşekkür eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Kıymetli Genel Başkan Yardımcımızın şehrimize katkıları, bizlere olan desteği için çok teşekkür ediyorum. Değerli bakanlarımız Murat Kurum ve Süleyman Soylu'ya ilgileri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'e de ilgisi için ayrıca teşekkür ediyorum. Hamdolsun yeni bir vizyonla daha güzel yarınlar için tüm birimlerimiz 7/24 sıkı koordinasyon ve güçlü çalışma temposuyla hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için gayret gösteriyorlar. Biz Adapazarı'mızı çok seviyoruz. İlk 100 günde hamdolsun 10 projemizi hızlı bir şekilde başlattık. Şimdi de aldığımız müjdeleri projelerimize entegre ederek hızlı bir şekilde start vermiş olacağız. Her zaman bizlerle olan çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz; değerli Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, İl Başkanımız Yunus Tever, İlçe Başkanımız Metin Kurtuluş, belediye meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızın destekleriyle inşallah hep birlikte Adapazarı'mız için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.