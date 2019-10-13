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Başkan Işıksu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Yağcılar Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Yağcılar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle sakinleri ile sohbet etti.


Etap etap gayretli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “15 sokağımızda 5 bin 400 ton asfalt atarak Yağcılar mahallemizin de asfalt sorununu gidermiş olduk. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Program dâhilinde ekiplerimiz sorunları en aza indiriyor ve mahallelerimizi kış mevsimine hazırlamış oluyoruz. Bizlere destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Yağcılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öner, gerçekleştirilen asfalt çalışmaları için Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti. Öner, “Taleplerimiz dikkate alındı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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