İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnaf buluşmalarına devam ediyor.


Başkan Mutlu Işıksu, başkan yardımcısı Yusuf Özden ve AK Parti Adapazarı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabahattin Çakar ile birlikte Lüleci Sokak esnafı ile kahvaltıda buluşarak esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Adapazarı'nı daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışma kültürünü daha da güçlendirecek çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Lüleci Sokak, Çark Caddemiz için, Adapazarımız için çok önemli. Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarımız'da ticaretin daha da canlanması için çalışmalarımız sürecek. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla Lüleci Sokak da çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye Adapazarılı esnafımızla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur. Adapazarı Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye ve projelerimizi hayata geçirmeye kararlıyız. Hep birlikte daha çok çalışmaya devam inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.