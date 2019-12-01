Başkan Işıksu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Dar Sokak ve Semerciler Mahallesi Ambarlı Sokak'ta esnafla buluştu. Esnaf davetlerinin tümüne katıldığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı'nın geleceği için ne gerekiyorsa yapmak istediklerini ve çalışmalarını gayretle şekillendirdiklerini kaydetti.

İstişarenin önemine vurgu yapan Başkan Işıksu, “Ticaretin merkezi Adapazarı'mızda yeni bir çalışma yapacaksak ki yapmak istiyoruz, hemşehrilerimizle, esnafımızla buluşmadan, konuşmadan, istişare etmeden adım atmamız söz konusu değildir. Nerede ne yapılacaksa, önce konuşacağız. Konuşmadan, karar vermek yok. Başarı gelecekse, memnuniyetin derecesini ne kadar çok istiyorsak bunu yapmalıyız. Adapazarı'mızı hepimiz çok seviyoruz ve el birliği ile şehrimizi hedefine ulaştıracağız. Umutluyuz, inanıyoruz, kıymetli esnafımızda, aziz milletimizin gözlerinde o ışığı görüyoruz ve inşallah en güzel çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milletimiz isteyecek, biz sonuca ulaşacağız” dedi.