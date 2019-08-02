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Başkan Işıksu: “Etkin iletişim başarıya ulaştırır”

Yeniden seçilen Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve yeni yönetimine tebrik için Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ziyarette bulundu.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, beraberinde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte olağan genel kurulun ardından Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdal Erdem ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Daha güçlü ve sürdürülebilir hizmetler


Yeni yönetime başarı dileklerini ileten Başkan Mutlu Işıksu, vatandaşların taleplerini doğru anlayarak hızlı çözme noktasında muhtarların çok önemli olduğunu vurguladı. Daha güçlü ve sürdürülebilir hizmet anlayışının temelinde muhtarların olduğunu belirten Başkan Işıksu, “Etkin iletişim başarıya ulaştırır. Bu anlayışla istişare ortamını her daim güçlü tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı planlarken her daim muhtarlarımızla bir araya geliyor, onların talep ve şikâyetlerini dikkate alarak hızlı çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte de gerek muhtarlarımızla gerek federasyonumuzla en doğru iletişim kanallarını kullanarak, vatandaşımızın hizmetinde olmaya, muhtarlarımızla her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrar Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Erdal Erdem ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Kurtuluş'tan Erdem'e tebrik


Ziyaret sonunda AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Erdal Erdem'i tebrik etti. Kurtuluş, “İlçe teşkilatımız, koordinatörlerimiz, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyorlar. Allah muhtarlarımızdan razı olsun. Başarıları için de tebrik ediyorum” diyerek Erdem'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir fotoğraf ile AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in tebrik mektubunu takdim etti.

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