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Başkan Işıksu, evi yanan aileleri ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Muhammet Durmaz ile birlikte Çukurahmediye Mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında evleri zarar gören Devrim ve Çelebigiller Ailelerini ziyaret etti.


Mahalle Muhtarı Rıfat Priştine'nin de bulunduğu ziyarette, zarar gören evde incelemelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, aile geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi. Olaydan duyulan üzüntüyü paylaşan Başkan Işıksu, “Üzüntüleri paylaştıkça, yardımlaştıkça azaltabiliriz. Adapazarı, dayanışma ve yardımlaşmanın şehridir. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü bilmenizi isterim. Kaymakamlığımız, Belediyemiz; biz her zaman buradayız. Geçmiş olsun” dedi.

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