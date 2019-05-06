Başkan Işıksu: "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz"

Esnaf grubu adına konuşma yapan Faruk Kır, şehir esnafının hedefleri olduğunu dile getirerek, “Adapazarı'mız için esnaflar olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Mutlu Başkanımızın yeni göreviyle daha güzel çalışmalarla buluşacağımıza inanıyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı esnafıyla sürekli istişare halinde olacaklarını vurguladı. Başkan Işıksu, “Esnafımızın sorun ve taleplerini dinleyerek onlara çözüm üretmek, bizim açımızdan en önemli konuların başında geliyor. Şehrimizin temel yapısını oluşturan ve her alanda geleceğini şekillendiren kıymetli esnaflarımız ile el ele vererek, güzel çalışmalar yapmak, güçlü yatırımlarla Adapazarı'mızı daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bu yolculukta en büyük destekçimiz esnafımız olacak, geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.