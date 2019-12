Başkan Işıksu: “Gençlerimiz için gayretimiz hep sürecek”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, okullardaki söyleşi programlarını sürdürüyor. Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi'nin ardından Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mutlu Işıksu, onlarla sohbet etti, hayatını anlattı ve Adapazarı'nı konuştu.

Söyleşide ilk önce konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Başkan Işıksu'nun eğitim camiasının her zaman yanında olduğunu belirterek, Işıksu'ya teşekkür etti. Başkan Mutlu Işıksu'nun öğrencilere olan ilgisinin kendileri için bir fırsat olduğunu dile getiren Bakırtaş, “Mutlu Başkanımız ve ekibi ile çok kapsamlı ve güzel programları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Başkanımızın ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Adapazarı için daha nitelikli eğitimin peşinde olmaya, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim kadrolarımızı memnun etmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gençlerin gözünden bakmak

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'a teşekkür eden Başkan Işıksu, yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmaları ile ilgili öğrencilerin sorularını cevapladı. Belediyecilikte çalışma alanlarının çok ayrıntılı ve geniş olduğunu belirten Işıksu, “İnsanın yaşadığı her alanda belediye vardır. Her dokunuşta belediye vardır. Evden çıktığınız an hatta evdeyken bile belediyeyi hissedersiniz. Akan suda, yürüdüğünüz yolda, kaldırımda, oynadığınız parkta, kısacası yaşadığınız her yerde belediyeyi hissedersiniz. Belediye, insanların yaşadığı her alanda yaptığı hizmetlerle var olur. Yaptığı güzel hizmetler arttıkça insanların yaşam kalitesi de artar” diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Hedefi olan, kendine güvenen, sorgulayan ve araştıran gençlerimizle Adapazarı'mızı daha güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Başarılı olmamız için her zaman gençlerle birlikte olmak, çalışmalarımızı gençlerimizin gözleriyle bakarak gözden geçirmek, planlamak ve sonuca ulaştırmak gerekiyor. Biz bu şekilde çalışmayı sürdüreceğiz, gençlerimiz için gayretimiz hiç bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

Anlık talimatlar verdi

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Işıksu, ilgili birimleri arayarak taleplerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Söyleşi sonrasında öğrenciler Başkan Işıksu'ya çiçek takdim etti. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Yunus Emre Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Ünsal İskender, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.