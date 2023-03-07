Başkan Işıksu: "Kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz"

Adapazarı Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Hemşehrilerimize daha önce bir çağrıda bulunmuştuk. 1999 öncesi çok katlı yapılar için riskli yapı tespiti veya performans analizini muhakkak yaptırarak, gerekli tedbirleri almaları çok önemlidir. Bizler de her zaman olduğu gibi destek olmaya hazırız. Kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis, 5 maddelik gündemle toplandı. Meclis gündemindeki bir madde İmar Tetkik Komisyonuna oy birliği ile havale edildi, 4 madde ise oy birliği ile kabul edildi.

"Kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz"

Göreve geldikleri günden beri gayretle çalıştıklarını ifade eden Işıksu, "Depremlerle birlikte kentsel dönüşümün ana gündem olması kaçınılmazdı. Kentsel dönüşümü sürekli gündemde tutmaya ve çalışma yapmaya gayret ettik. Cümle kurmakla kalmadık, elhamdülillah çalışma ekibimle gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz gibi kendi bünyemizde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kurduk ve Strateji Belgesi Çalışma Raporumuzu hazırlayarak ilk adımımızı attık. Sonra 'Kentsel dönüşümde en güzel örneği ortaya koymalıyız' diyerek Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesine imza attık. Şehrin kalbinde yaptık bu çalışmayı. O sırada siyaseten direnç göstermeye hatta projemize engel olmaya çalışan, bu konuda bir takım açıklama yapanlar oldu. Bunların hepsine cevabımızı projemize inanarak ve gayretle çalışarak verdik. Elhamdülillah iyi ki öyle yapmışız. Bundan sonra da kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz" dedi.

"Kamuoyu bize inandı, neticesinde örnek bir çalışma hayat buldu"

Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Işıksu, "Hak sahibi ortaklarımızla tarihi oranda gerçekleşen mutabakatımızın ardından, şehrin en yüksek binalarından birinin de olduğu alanda yıkımları hızla tamamladık. Bu çalışmayı tek başımıza yapmadık. Bu işe başladığımızda çalışmamıza inanan sayısı oldukça azdı, bunun farkındaydık. Az önce de ifade ettiğim gibi, yolumuzdan dönmedik ve geldiğimiz noktada tam bir güven sağlandığını da görüyorsunuz. Orada hak sahibi ortaklarımız ve kamuoyu bize inandı, neticesinde örnek bir çalışma hayat buldu. Katkı sunan herkese defalarca teşekkür ettim, yine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Adapazarı Belediyesi olarak biz gereken ne varsa yapıyoruz"

1999 yılı öncesi yapılan binaların analizlerinin yapılması gerektiğini aktaran Işıksu, "Hemşehrilerimize daha önce bir çağrıda bulunmuştuk. 1999 öncesi çok katlı yapılar için riskli yapı tespiti veya performans analizini muhakkak yaptırarak, gerekli tedbirleri almaları çok önemlidir. Bizler de her zaman olduğu gibi destek olmaya hazırız. Kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz. 1999 yılı öncesinde inşa edilen çok katlı yapılara sahip olanlar mutlaka Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlar ve üniversitelerimizin aracılığıyla riskli yapı tespiti ya da performans analizi yaptırmalı ve kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanmalıdır. Bu çağrımızı yineliyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak biz gereken ne varsa yapıyoruz. Hemşehrilerimiz inşaatı için başvuru yaparken ruhsat belgelerine zemin iyileştirme projesini dahil ettiği zaman ruhsatını verebiliyoruz. Bizim bu konuda en başından beri ne kadar hassas olduğumuzu başta meclisimiz olmak üzere tüm kamuoyu biliyor" şeklinde konuştu.