Başkan Işıksu, koltuğunu küçük Efe'ye devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında,Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, makam koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi İsmail Efe Coşkun'a devretti.

15 Temmuz Camili Mahallesi Osmanbey İlkokulu 4/F Sınıfı öğrencisi İsmail Efe Coşkun, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'dan başkanlık koltuğunu devraldı.

Coşkun, başkanlık makamında Işıksu tarafından karşılandı. Koltuğunu küçük Efe'ye bırakan Işıksu, Coşkun'a artık kendisinin başkan olduğunu söyledi.

Işıksu'ya teşekkür edip makama oturduktan sonra bir konuşma yapan yeni başkan İsmail Efe Coşkun, ilk olarak bütün çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladı. Adapazarı Belediyesi çalışmaları hakkında Işıksu'dan bilgi aldı.

Coşkun'un mahallelerine çocuklar için yeni alanlar ve hayvanat bahçesi önerilerini dinleyen Işıksu, “Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yenikent Bölgesi'ne özel çalışmalarımız olacak” dedi.

Coşkun ile belediye çalışmaları hakkında konuşan Işıksu, “Bu makamlar milletimize hizmet etme, onların huzurlu yaşamalarına vesile olma makamları. Çalışma yaparken elimizden gelenin en iyisi için gayret etmemiz lazım. Koltuklarda emanetçiyiz. Dün biz vardık, bugün siz, yarın başkası. O sebeple Adapazarı'mızın huzur ve mutluluğu için çok çalışmalı ve milletimize her zaman hizmetkar olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Işıksu, ziyaretin sonunda Efe Başkan'a çeşitli hediyelerle birlikte Sakaryaspor atkısı takdim etti ve Coşkun'dan derslerine sımsıkı sarılıp başarılı olacağına dair söz aldı.