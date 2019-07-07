Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya ziyarette Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden eşlik ederken, Işıksu, mahalledeki site ve ada yöneticileri ile buluştu, son çalışmaları yerinde inceledi.

Site yöneticileri toplantısında önemli mesajlar veren Başkan Mutlu Işıksu, “Büyükşehir Belediyemizle eşgüdümlü ve çözüm odaklı, hızlı hareket ediyor ve mahallelerimizin eksikliklerini gidermek için üstün gayret gösteriyoruz. Yenikent Bölgesi, Adapazarı'mızın önemli değerlerinden ve çok önemsediğimiz bir bölge. Korucuk Mahallemiz de bu anlamda dikkat kesildiğimiz ve gelişime açık, geleceği parlak mahallelerimizden. Yenikent Bölgemizin tümüne hitap edecek, hemşehrilerimizi sevindirecek, sosyal hayatı daha da canlandıracak önemli adımlar atmak için çalışmalarımızı planladık. Korucuk mahallemizdeki hemşehrilerimizin bizlere ilettikleri taleplere hızla dönüş sağlıyor ve gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yenikent Bölgemizin en önemli mahallelerinden Korucuk'la ilgili her nokta çalışma masamızda. Asfalt programımızı oluşturduk. Çalışma kapsamında mahallemize 8 bin 310 ton asfalt atılacak” dedi.

Sıfır Atık projesi ile ilgili ayrıntıları da aktaran Başkan Işıksu, “Tüm çalışmalarımızı doğaya saygılı ve yeşili koruyan anlayışla yapıyoruz. Sıfır Atık Projesi bu doğrultuda çok önemsediğimiz projelerimizden. Projemizi bu yılın sonuna kadar Yenikent Bölgemizden başlatacağız. Korucuk Mahallemiz de bu projeden aktif bir şekilde yararlanacak. Kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını içeren kapsamlı bir atık önleme yaklaşımıyla çalışma yapacağız” diye konuştu.