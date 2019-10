Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Çökekler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, talep ve şikayetleri dinledi. Çökekler Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çalışır ile bir araya gelen Başkan Işıksu, Muhtar Çalışır ile Çökekler'i konuştu. Muhtarlarla koordinasyonun yüksek oranda arttığını vurgulayan Başkan Işıksu'ya Muhtar Yılmaz Çalışır, teşekkür etti.

Çökekler Mahallesi'nde tarlada mısır hasadı yapan çiftçileri de ziyaret eden Başkan Işıksu, hasat çalışmalarına eşlik etti. Adapazarı'nın bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, “Adapazarı'mız bereket yurdudur. Aidiyetimizi ve birlikteliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe hedeflerimize daha hızlı ulaşırız. 84 mahallemizin tamamında varız hamdolsun. Merkez mahallelerimizle birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizle de her an, her zaman iletişimde olmaya, sorunları birlikte çözmek için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.