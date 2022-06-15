Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Şehrin projesi Ada Hayat'ta artık ihale aşamasındayız. Çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Uygulama ihalesini 7 Temmuz Perşembe günü gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediyesi haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Işıksu, Ada Hayat Projesinin uygulama ihalesinin tarihini açıkladı. Projenin kentsel dönüşümde iyi bir örnek teşkil edeceğini belirten Işıksu, gece gündüz çalıştıklarını ve tüm şehir ile istişare ettiklerini aktardı. Ada Hayat Projesi uygulama alanındaki son durumu paylaşan Işıksu, 253 hak sahibinin mutabakata imza attığını, 9 hak sahibinin de imza atmasıyla oranın yüzde 99'ları aşmasını beklediklerini söyledi.

İhale süreçlerinin başladığını belirten Başkan Işıksu, "Şehrin projesi Ada Hayat'ta artık ihale aşamasındayız. Çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Uygulama ihalesini 7 Temmuz Perşembe günü gerçekleştiriyoruz. Ada Hayat Projemizin uygulama alanında yer alan arsa, dükkan ve ofislerle ilgili mutabakata varmayan hak sahiplerine ait hisselerin açık arttırma ihalesini 24 Haziran Cuma günü yapıyoruz. Hemen ardından Ada Hayat Projemizin uygulama ihalesi ile ilgili 24 ve 29 Haziran'da ihale ilanlarına çıkıyor ve ihalemizi 7 Temmuz Perşembe günü Orhangazi Kültür Merkezi'mizde gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim mahcup etmesin" dedi.