Başkan Işıksu, “Stratejik Plan bizim yol haritamızı belirleyecek”

Adapazarı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nı oluşturmak hedefli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi'nin Stratejik Planının çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Mutlu Işıksu, “‘Neredeyiz?', ‘Nereye gitmek istiyoruz?', ‘Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?' ve ‘Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?' gibi dört temel ihtiyacımızı karşılayacak bir plan için başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerimizi ve gelecek zaman bölümlerinde nerelerde olacağımızı ortaya koymamız ve geleceği ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bunun için ben çalışma arkadaşlarımıza güveniyorum” dedi.

Adapazarı'nı hedeflerine ulaştırmak için tüm meselelere hakim olmak ve tüm ayrıntıları tespit etmek gerektiğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Sloganımız bizim net. Biz Adapazarı'nı çok seviyoruz. Bizim işimiz, gücümüz, bütün gönlümüz, bütün dünyamız Adapazarı. Şehrimizi severek, çok çalışarak projelerimizin tamamını hayata geçirmek istiyoruz. İşte bu çalışmada tüm çalışma arkadaşlarımız, Adapazarlılık kavramının, o aidiyet duygusunun verdiği dinamizmle hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edecek; tarihi mirasa, kültürel zenginlik ve çeşitliliğe olan saygı duruşuyla Adapazarı'mıza nasıl daha fazla katkı verebilirimin peşinde olacak, olmalı” diye konuştu.

Stratejik Planın rehberliğindeki çalışma sürecinden de bahseden Başkan Işıksu, “Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mızın o tüm güzelliklerinin üzerindeki örtüyü kaldırıyoruz. Adapazarı adını, itibarını, markasını, şehrin merkezi olma özelliğini, şehrimizin merkezi olmasının değerini ortaya çıkarmaya başladık. Eski değerlerimizle büyüyen ve gelişen Adapazarı'mızın, geleceğin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını işte bu Stratejik Planımızın rehberliğinde ortaya çıkararak çalışacak; ekonomide, tarımda, turizmde, eğitimde, sağlıkta, kültür, sanat ve sosyal hayattaki zenginliğini, farkını ortaya koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İstişarelerin de olduğu ve 3 saat süren toplantıda Başkan Mutlu Işıksu son olarak, “Adapazarı'mızın merkezinden, Bulvar'dan, Gümrükönü Meydanı'ndan en uzaktaki mahallesine kadar tarihine, geleneksel mahalle dokusuna, havasına, suyuna, ağacına, çiçeğine, kuşundan kedisine duyduğumuz saygıyı, sevgiyi canlandırarak, yaşatarak, çoğaltarak çalışmaya devam etmeliyiz. Adapazarı'mızı sadece yollardan, kaldırımlardan, ulaşımdan, altyapıdan ibaret görmeden, tabiat ve insan odaklı belediyecilik yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelecek nesillere, geleneklerimiz ve kültürümüzle sağlıklı ilişki kuracakları çok daha güzel bir Adapazarı hazırlamak için Stratejik Planı çok önemsiyorum. Stratejik Plan bizim yol haritamızı belirleyecek” ifadelerini kullandı.