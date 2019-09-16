Başkan Işıksu vatandaşlarla bir araya geldi

Yenicami Mahallesi Muhtarı Abdullah Tezgel ve Çukurahmediye Mahallesi Muhtarı Rıfat Piriştine'den sokak sokak mahallelerin durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Mutlu Işıksu, vatandaşlarla sohbet etti, evlerine misafir oldu, sorun ve taleplerini dinledi.

Yerinde tespit, hızlı çözüm

Adapazarı'nın 84 mahallesinde program dâhilinde vatandaşlarla buluşarak çalışma yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle her zaman beraberiz hamdolsun. Halkla birlikte yönetim ilkemiz doğrultusunda tüm meseleleri değerlendirerek çalışmalarımızı planlarken sorun ve talepleri bizzat yerinde tespit edip, hızlı çözüm üretmeyi sürdürecek; daha gelişmiş bir Adapazarı için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bizlere destek olan kıymetli muhtarlarımıza ve çok değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm mahallelerimizdeki lokal sorunlarda çözüm üretme hızını artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle hep birlikte çok sevdiğimiz Adapazarı'mızı hedeflerine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.