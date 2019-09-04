Başkan Işıksu: "Yılsonuna kadar 38 bin ton asfalt atacağız"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Rüstemler'de devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri ekiplerinin gayretli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı'mızın her yerinde oluşturduğumuz programlar dahilinde hemşehrilerimizi memnun eden çalışmalar yapıyoruz, gayret eden çalışma arkadaşlarımıza ve bizlerle olan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Asfalt programımız çerçevesinde yılsonuna kadar toplam 38 bin ton asfalt atacağız. Rüstemlerli hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak çalışmalarımız hızla sürüyor. Çalışmalar sonucunda Rüstemler'de 6 bin 90 ton asfalt atmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinin asfalt çalışmalarından duyduğu mutluluğu paylaşan Rüstemler Mahallesi Muhtarı Yakup Işık, “Mahallemiz çalışma için çok sevindi. Taleplerimizi hızla işleme koyan, bizleri memnun eden Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.